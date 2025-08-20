Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Süper Lig’de 2. hafta sona ererken son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek namağlup başladı.

“FENERBAHÇELİLER DE BAZI ŞEYLERİ KABUL ETMİŞ DURUMDA”

Sarı-kırmızılılara dair değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, "Fransa Ligi'nde PSG nasıl favoriyse Galatasaray da bu sezon o kadar favori. Bunu biz kafamızdan atmıyoruz. Olanlar bize bunu söyletiyor. Fenerbahçeliler de bazı şeyleri kabul etmiş durumdalar” sözlerini sarf etti.

“KENDİSİNİ ASLA ELEŞTİRMİYORUM”

Kerem Aktürkoğlu’na yönelik eleştiriler için de konuşan Ahmet Çakar, "Futbolda aidiyet, yuva diye bir şey kalmadı. Kerem Aktürkoğlu Türkiye'ye dönmek isteyebilir. Galatasaray'ın öyle bir ihtiyacı yok. Kerem evlenmiş ve ailesini dizayn etmek isteyebilir. Kendisini asla eleştirmiyorum” ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP KAYSERİSPOR

Ligin 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. 24 Ağustos Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.30'da başlayacak.