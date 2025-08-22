Ahmet Çakar yıllar sonra kanaldaki görevine son verildiğini duyurdu

Ahmet Çakar yıllar sonra kanaldaki görevine son verildiğini duyurdu
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, yıllardır görev yaptığı BTV YouTube kanalından kanal sahibinin isteği üzerine ayrıldığını açıkladı.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BTV YOUTUBE KANALINDAN ÇIKARILDI

Eski hakem ve spor yorumculuğu yapan Ahmet Çakar, yıllardır görev yaptığı BTV YouTube kanalından kanal sahibinin isteği üzerine ayrıldığını duyurdu.

''HAKKIMI HELAL ETMİYORUM''

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ahmet Çakar, ''Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum'' ifadelerini kullandı.

BEYAZ FUTBOL VE A SPOR’DA DEVAM EDİYOR

Ahmet Çakar, Beyaz Futbol ve A Spor’da programlara çıkmaya devam ediyor.

63 yaşındaki spor adamı, A Spor YouTube kanalında ‘’Çakar!’’ adı verilen özel seriye başladı.

