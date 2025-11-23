Ahmet Çakar: Öyle penaltı olmaz

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan maçta geriye düşen sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2’lik skorla geçmeyi başardı.

Galatasaray’ın gollerini 55’te Mauro Icardi, 57’de Barış Alper Yılmaz ve 66’da İlkay Gündoğan kaydetti. Gençlerbirliği’nin golleri ise 22’de Niang ve 77’de Metehan Mimaroğlu’ndan geldi.

KIRMIZI KART GÖRDÜLER

Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, Gençlerbirliği’nde ise Kelven kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı tartışmaları yaşanırken hakem Ozan Ergün devam kararı verdi.

Okan Buruk ve Volkan Demirel'in neden tartıştığı ortaya çıktı

“ÖYLE PENALTI OLMAZ”

Pozisyonu değerlendiren Ahmet Çakar, Ozan Ergün’ün doğru karar verdiğini dile getirdi. Pozisyonu Sabah’taki yazısında değerlendiren Ahmet Çakar, “Barış Alper penaltı bekledi, belki hafif bir temas var ama öyle penaltı olmaz” dedi.