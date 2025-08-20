Ahmet Çakar Osimhen'i bekleyen tehlikeyi açıkladı

Yayınlanma:
Süper Lig'de ilk 2 hafta geride kalırken Ahmet Çakar Galatasaray'a övgüler yağdırdı. Ünlü hakem yorumcusu Osimhen'e de uyarılarda bulundu.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Galatasaray’ın bu sezonki performansını öven Çakar, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yolunda açık ara favori olduğunu dile getirdi.
“Fransa’da PSG neyse, Türkiye’de Galatasaray bu sezon o” diyen Çakar, Fenerbahçeli taraftarların da bu gerçeği kabullendiğini savundu.

OSIMHEN'E CİDDİ UYARI

Çakar’ın gündeminde yalnızca futbol yoktu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen’i bir film projesine dahil etme fikrine de sert çıktı ve gündem yaratacak bir iddiada bulundu.
“Popülaritesini artırmak için Osimhen ve Galatasaray’ı kullanıyor. Recep İvedik gibi bir karaktere yakışmaz” ifadeleriyle Gökbakar’a göndermede bulundu.

osimhen-sahan-gokbakar.jpg

Lucas Torreira’nın özel hayatı da Çakar’ın radarındaydı. Oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyi yorumlayan Çakar, “Bu ilişki artık yalama oldu. Takipten çıkıp tekrar takip etmeler... Torreira futbolcu olmasaydı Devrim Özkan ona bahşiş bile vermezdi” diyerek dikkat çeken bir yorumda bulundu.

KEREM KONUSU

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Çakar, oyuncunun evlilik sonrası farklı kararlar alabileceğini belirtti. “Aidiyet kalmadı artık futbolda. Kerem ailesini kurmuş, belki Türkiye’ye dönmek ister. Ama Galatasaray’ın ona ihtiyacı yok. Yine de kendisini eleştirmiyorum” diyerek milli oyuncuya destek verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

