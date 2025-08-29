Ahmet Çakar Mourinho'nun yakalandığı hastalığı açıkladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho için konuşan Ahmet Çakar, 'Patolojik One' lakabını taktı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'den gönderilen teknik direktör Jose Mourinho’nun açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

“ALİ KOÇ’A SALDIRMIŞTIR”

Neo Spor Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar, “Jose Mourinho adam değildir. Mourinho antrenörlüğün, teknik direktörlüğün antropozuna girmiştir. Jose Mourinho yolundadır, Jose Mourinho kovulmak istemektedir. Bir senedir burada bulunan Mourinho daima başka düşmanlar bulmuştur ama hep elinde patlamıştır. Artık akrep gibi artık kendini sokmak uğruna Ali Koç'a saldırmıştır. Ne zaman? Benfica maçı öncesi” sözlerini sarf etti.

jose-mourinho-ve-ali-koc.jpg
Jose Mourinho ve Ali Koç

“PATALOJİK ONE”

Jose Moruinho için ‘Patolojik One’ lakabını takan Ahmet Çakar, “Jose Mourinho kötü bir insandır. Daha ötesi var mı? Jose Mourinho adam değildir. Jose Mourinho narsisttir. ‘Special’ falan değil. ‘Patolojik One’dır. Tekrar söylüyorum. Dünya futbol izleyicilerine söylüyorum. ‘Special One’ dediğiniz o Portekizli yakışıklı adam aslında ‘Patolojik One’dır. Patolojik sağlık yönünden arızalı diyelim” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

