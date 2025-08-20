Ahmet Çakar Kayserispor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig’in 3. haftasında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

24 Ağustos Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

“GALATASARAY KAZANIR”

Karşılaşma öncesi her iki takımın da hazırlıkları devam ederken eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray’ın ligin favorisi olduğunu dile getiren Ahmet Çakar, Kayserispor deplasmanından galibiyetle ayrılacaklarını iddia etti.

İKİ MAÇINI DA KAZANDI

Bu sezon çıktığı ilk iki maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligdeki ilk maçı ertelenen Kayserispor ise ikinci maçında Başakşehir ile berabere kaldı. 1 puanı bulunan Kayserispor 9. sırada yer alıyor.