Ahmet Çakar haksız çıktı: Anında çark etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray’ın Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etmesi, sadece sahada değil yorumcu cephesinde de yankı uyandırdı.

Maç öncesinde Galatasaray’ın kazanamayacağını iddia eden spor yorumcusu Ahmet Çakar, karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıları övgüyle selamladı.

GALATASARAYLILARI KIZDIRAN SÖZLER

Beyaz TV’de yaptığı açıklamada Çakar, Galatasaray taraftarını kızdıran bir tahminde bulunmuştu. Çakar, "Sen Bodo’yu yenemezsen Liverpool galibiyetinin bir anlamı yok. Benim tahminim Galatasaray, Bodo/Glimt’i yenemeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler sosyal medyada geniş yankı bulmuş, Galatasaray taraftarları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ANINDA ÇARK ETTİ

Galatasaray’ın 3-1'lik galibiyeti sonrası Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda övgü dolu ifadeler kullandı. Çakar şunları yazdı:

Avrupa Fatih’i geri döndü.

Mükemmel futbol, mükemmel sonuç.

Evet, Galatasaray yüzyılı bugün resmen başlamıştır.

Erman Toroğlu: 8-3 bitebilirdi

STAT ÇIKIŞI TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray'ın Bodo zaferi sonrası Sarı Kırmızılı taraftarlar Ahmet Çakar'a tepki gösterdi.

Doksan IQ Youtube kanalına konuşan taraftarlar Ahmet Çakar'ın Galatasaray Bodo'yu yenemez iddiasını hatırlatarak ünlü yorumcuya göndermede bulundular.



U DÖNÜŞÜ

Öte yandan Ahmet Çakar'ın Galatasaray'ı öven paylaşımı, Sarı Kırmızılı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu ve "Ahmet Çakar U dönüşü yaptı" yorumlarıyla gündem oldu.