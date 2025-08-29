Ahmet Çakar Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE 4 PUANDA

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 4 puanı bulunuyor.

Alanyaspor ile oynayacağı maç ise Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GALİBİYETİ YOK

Başkent ekibi, Süper Lig'de oynadığı 3 maçın hepsini kaybetti ve henüz puan almayı başaramadı.

Samsunspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, Antalyaspor'a 1-0 ve Gaziantep FK'ya da 2-1 mağlup oldu.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçına dair tahminde bulundu.

Çakar, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni yeneceğini ifade etti.

MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Hakan Yemişken yapacak.