Ahmet Çakar Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın sonucunu tahmin etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE 4 PUANDA

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 4 puanı bulunuyor.

Alanyaspor ile oynayacağı maç ise Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GALİBİYETİ YOK

Başkent ekibi, Süper Lig'de oynadığı 3 maçın hepsini kaybetti ve henüz puan almayı başaramadı.

Samsunspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği, Antalyaspor'a 1-0 ve Gaziantep FK'ya da 2-1 mağlup oldu.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçına dair tahminde bulundu.

Çakar, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni yeneceğini ifade etti.

MAÇIN HAKEMİ ÇAĞDAŞ ALTAY

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Hakan Yemişken yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

