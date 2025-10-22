Ahmet Çakar Galatasaray'ın Bodo Glimt'i yenemeyeceğini açıkladı

Bodo Glimt maçı öncesi Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratan açıklama eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi.

Beyaz TV’de ilginç çıkışlarıyla gündem olan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çakar, Sarı - Kırmızılıların Norveç temsilcisine karşı galibiyet alamayacağını iddia etti.

Çakar, Bodo/Glimt’in piyasa değerinin düşük olmasına rağmen takım oyununa dayalı güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti:

"ZAYIF GÖZÜKÜYORLAR AMA..."

Kağıt üzerine baktığın zaman Bodo/Glimt sadece 40-50 milyon Euro’luk bir takım.

Bilindik futbolcu say desen sayamazsın ama çok kompakt bir ekip.

Yarma, fizikli oyuncuları yok.

Belki boy ortalamasında Galatasaray uzun olabilir fakat bazen okyanusu geçip derede boğulabiliyorlar.

LIVERPOOL MAÇINA GÖNDERME

Çakar, Galatasaray’ın Liverpool galibiyetinin anlam kazanması için Bodo/Glimt karşısında da kazanması gerektiğini savundu:

Sen Bodo’yu yenemezsen Liverpool galibiyetinin bir anlamı yok.

Benim tahminim Galatasaray, Bodo/Glimt’i yenemeyecek.

SÜRPRİZ ÇIKIŞI

Futbolun öngörülemez doğasına da dikkat çeken Çakar, Karabağ’ın Benfica’yı deplasmanda yenmesini örnek göstererek, "İşte futbol bu yüzden güzel ve sürprizlere açık" dedi.

MAÇIN HAKEMİ ÜZERİNDEN ÇARPICI İDDİA

Karşılaşmanın hakemi olarak atanan İngiliz Michael Oliver’a da değinen Çakar, "Geçen hafta Liverpool–Manchester United derbisinde düdük çaldı. Avrupa’nın en büyük 3-4 hakeminden biri. Demek ki tansiyon yüksek olur. UEFA önemsemiş" ifadeleriyle maçın önemine dikkat çekti.