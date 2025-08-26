Ahmet Çakar Galatasaray Çaykur Rizespor maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

30 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY 3'TE 3 YAPTI

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da iyi bir giriş yaparak 3 maçta 3 galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u ise 4-0 mağlup ederek kalesinde hiç gol görmedi.

ÇAYKUR RİZESPOR KAZANAMADI

Süper Lig'de bu sezon 2 maça çıkan Çaykur Rizespor, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yeni sezonda henüz galibiyet alamadı.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına dair tahminde bulundu.

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın maçı kazanacağını ifade etti.