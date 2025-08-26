Ahmet Çakar Galatasaray Çaykur Rizespor maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça dair değerlendirme yaptı.
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
30 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
GALATASARAY 3'TE 3 YAPTI
Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da iyi bir giriş yaparak 3 maçta 3 galibiyet aldı.
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u ise 4-0 mağlup ederek kalesinde hiç gol görmedi.
ÇAYKUR RİZESPOR KAZANAMADI
Süper Lig'de bu sezon 2 maça çıkan Çaykur Rizespor, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak yeni sezonda henüz galibiyet alamadı.
AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçına dair tahminde bulundu.
Ahmet Çakar, Galatasaray'ın maçı kazanacağını ifade etti.