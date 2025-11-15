Ahmet Çakar: Dursun Özbek saçmalamış!

Yayınlanma:
Ahmet Çakar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı bir konuşmayı eleştirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı bir açıklama diğer kulüplerden tepki görürken, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özbek, "Rakiplerimiz her zaman kollanıyor ve 3 senedir bunlarla mücadele ediyoruz. Peki rakiplerin kollanması bugüne mahsus bir şey mi Allah aşkına? Yani biz geçmişten beri neyle mücadele ediyoruz? O şekilde söyleniyor ki sanki biz bunun farkında değiliz. Ya son 3 yıldır biz neyle mücadele ediyoruz?" demişti.

"3 YILDIR ŞAMPİYON GALATASARAY"

Bu sözler diğer kulüplerden tepki çekti. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar da eleştirdi. Çakar, şunları söyledi:

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son açıklamalarında biraz saçmalamış. 3 senedir rakipler kollanıyor diyor 3 yıldır şampiyon olan Galatasaray."

Çakar, bahis nedeniyle ceza alan Eren Elmalı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"TFF'nin herkese aynı cezayı vermemesi doğru bir karar. Eren Elmalı 1 kere oynadığını söyledi 45 gün hak mahrumiyeti aldı. Avrupa'da bile oynayamayacak. Bu cezalar alttan yetişen oyunculara ibret olmalı. Konyasporlu Ndao ise 1 yıl ceza almış. Demek ki o siyahi işin suyunu çıkartmış. Asıl suçlu bunlar değil yasa dışı bahis oynadığını düşündüğüm bazı futbolculardır. Bence içki ve sigara reklamları yasaksa kumar reklamı da yasak olmalı. Bu iş sosyal bir meseledir. ABD ve İtalya'da bile bahis skandalları var. En azından bu yasakla bazı şeylerin önüne geçersiniz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

