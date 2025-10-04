Ahmet Çakar derbi tahminini değiştirdi: Kazanacak tarafı açıkladı

Daha önce yaptığı açıklamada derbinin berabere biteceğini belirten Ahmet Çakar, yaptığı tahmini değiştirdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak.

Sarı-kırmızılılar, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

AHMET ÇAKAR TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, daha önce yaptığı açıklamada derbinin berabere biteceğini tahmin etmişti.

''BEŞİKTAŞ KAYBETMEZ VEYA YENER''

Çakar açıklamasında, "Galatasaray-Beşiktaş derbisi için tahminim Beşiktaş kaybetmez veya yener. Mantıksal konuşmuyorum. Tahminim bu yönde. İki takımdan 11 çıkarsam 10 tanesi Galatasaray'dan 1 tanesi ise Beşiktaş'tan sadece Rafa Silva olur." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

"Transfer rakamlarına bakarsak Uğurcan Çakır 36 milyon Euro eder mi? Bilmiyorum ama hayatının performansını oynuyor. Galatasaray taraftarı kendisinden çok memnun."

"Derbinin hakemi Yasin Kol, Türk hakemliğinin jandarmasıdır. Kaba yapısısıyla otoritesini sağlıyor. Avrupa'da iş yapamaz belki dili bile yok ama Türkiye'de iş yapar. Geçen sene hatasını hiç hatırlamıyorum."

"Mauro Icardi oynamadığı zaman trip yapabilir. Haklı mı? Haklı olabilir çünkü Alanya'da Galatasaray yenilebilirdi golü Icardi attı. Buna rağmen mezardan Maradona bile çıksa kimse kimsenin tribini çekemez. Osimhen ve Icardi hiçbir zaman Avrupa'da yan yana oynamaz. Anadolu takımlarında görev alabilir."

"Galatasaray, Liverpool'u şansla yenmedi. Okan Buruk ve yardımcıları dersine çok iyi çalışmış. Defansta çok fazla hata yapmadılar. Hücuma çıkışlarda da topu kaybetmediler ve Liverpool'a kontra atak vermediler.

Bugün Liverpool, Dünya'nın en formda 3-4 takımından birisidir. Bu galibiyet tarihi galibiyettir. Taraftarı tebrik ederim. Liverpool oyuncuları çok rahatsız oldu böyle olunca daha da çok taraftarlar hırslı olacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

