Ahmet Çakar: Çok garip bu Galatasaray neymiş kardeşim

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Neo Spor Youtube kanalında katıldığı programda Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakar'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Barış Alper sonunda kalacaksa eğer hiç o afra tafraları yapmayacaksın. Bu savaşın başka yönetmeleri vardır. Galatasaray taraftarları yarın bir gün ilk başarısızlıkta tepki gösterecek. Şu anda antipatik hale geldi.

- Afra tafraları yaptıktan sonra Neom'a gidersen galipsin, gidemezsen ve oynamaya devam edersen defolu oynarsın. İlk başarısızlığında önüne koyarlar.

- Barış Alper'in haklı tarafları var ama Galatasaray uyandı. Barış, 4 bölgede banko oynayabiliyor ve santrfor da oynuyor. Galatasaray, çok yönlü oyuncusu uzak ara Barış Alper'dir. Fizik olarak en diri, en kuvvetli devamlılığı, patlayıcı kuvveti olan Barış Alper'dir. Ben de böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem.

"NE OLUR BENİ ALIN DİYOR"

- İlkay Gündoğan, Galatasaray'a gelmek istedi ve geldi.

- Avrupa'nın önemli oyuncularından biri Inter gibi takımdan Hakan Çalhanoğlu, 'Ne olur beni Galatasaray'a alın' diyor.

- Bu Galatasaray neymiş kardeşim? Çok garip. Ya bir adam Inter'i bırakıp niye Galatasaray'a gelmek ister? Bunu anlayamıyorum.

- İtalya'nın en önemli takımlarından biri. Bu Galatasaray camiasının gizemini ortaya koyuyor. Belli ki Hakan Çalhanoğlu, önümüzdeki dönemde Türkiye'de yaşamak istiyor.