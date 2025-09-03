Ahmet Çakar: Çok garip bu Galatasaray neymiş kardeşim

Ahmet Çakar: Çok garip bu Galatasaray neymiş kardeşim
Yayınlanma:
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili konuştu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Neo Spor Youtube kanalında katıldığı programda Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çakar'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Barış Alper sonunda kalacaksa eğer hiç o afra tafraları yapmayacaksın. Bu savaşın başka yönetmeleri vardır. Galatasaray taraftarları yarın bir gün ilk başarısızlıkta tepki gösterecek. Şu anda antipatik hale geldi.

- Afra tafraları yaptıktan sonra Neom'a gidersen galipsin, gidemezsen ve oynamaya devam edersen defolu oynarsın. İlk başarısızlığında önüne koyarlar.

- Barış Alper'in haklı tarafları var ama Galatasaray uyandı. Barış, 4 bölgede banko oynayabiliyor ve santrfor da oynuyor. Galatasaray, çok yönlü oyuncusu uzak ara Barış Alper'dir. Fizik olarak en diri, en kuvvetli devamlılığı, patlayıcı kuvveti olan Barış Alper'dir. Ben de böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem.

"NE OLUR BENİ ALIN DİYOR"

- İlkay Gündoğan, Galatasaray'a gelmek istedi ve geldi.

- Avrupa'nın önemli oyuncularından biri Inter gibi takımdan Hakan Çalhanoğlu, 'Ne olur beni Galatasaray'a alın' diyor.

- Bu Galatasaray neymiş kardeşim? Çok garip. Ya bir adam Inter'i bırakıp niye Galatasaray'a gelmek ister? Bunu anlayamıyorum.

- İtalya'nın en önemli takımlarından biri. Bu Galatasaray camiasının gizemini ortaya koyuyor. Belli ki Hakan Çalhanoğlu, önümüzdeki dönemde Türkiye'de yaşamak istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar
Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar
Galatasaray'da Ayhan Akman depremi
Galatasaray'da Ayhan Akman depremi