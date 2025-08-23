Adanaspor'da kriz derinleşiyor: Futbolcular bıraktı

Adanaspor'da kriz derinleşiyor: Futbolcular bıraktı
Yayınlanma:
Zor günler geçiren Adanaspor'da antrenmana çıkmayan futbolcuların kampı da terk ettiği ortaya çıktı.

Adanaspor, tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Transfer yasağının kaldırılamaması nedeniyle yeni oyuncuların lisansları çıkarılamadı ve bu durum kulübü çıkmaza sürükledi. Süre doldu, işlem yapılmadı ve son olarak da futbolcular kampı bıraktı.

İŞTE KRİZE GİDEN SÜREÇ:

* Transfer yasağı nedeniyle yeni oyuncuların lisansları çıkarılamadı.

* Başkan Ergin Göleli günlerdir tesislere gelmedi.

* Futbolcular antrenmanları bırakarak kampı terk etti.

* Adanaspor’un Isparta 32 maçına çıkamama ihtimali neredeyse kesinleşti.

Adanaspor eğer ilk iki haftada sahaya çıkmazsa, TFF talimatları gereği doğrudan 3. Lig’e düşecek.

ALTYAPI BİLMECESİ

Altyapıdan genç oyuncuların A takıma yazdırılması ihtimali gündeme gelse de, şu ana kadar yönetimden bu yönde somut bir adım gelmedi. Bu işlem maçtan bir gün önce bile yapılabilir, ancak belirsizlik hakim.

TARAFTAR ÇAĞRI YAPTI

Turbeyler Taraftar Grubu Başkanı Selahattin Baynal, camiaya seslenerek herkesi Çatalan Tesisleri’ndeki “Kurtuluş Nöbeti”ne davet etti.

adana.jpg
Adanaspor taraftarlarından Çatalan Tesisleri'nde eylem

Bu çağrı, kulübün yalnız bırakılmaması ve taraftarın sahip çıkması için bir direniş sembolü haline geldi.

ADANASPOR'U BEKLEYEN TEHLİKE:

Transfer yasağı kalkmazsa, yeni oyuncular lisanssız kalacak.

Maça çıkılmazsa, TFF talimatıyla doğrudan 3. Lig’e düşüş.

Altyapıdan takviye yapılmazsa. kadro eksikliği nedeniyle maç iptali riski var.

Taraftar desteği artarsa, yönetim üzerinde baskı ve çözüm arayışı gündeme gelecek.

Bu tablo, sadece bir futbol kulübünün değil, bir şehrin aidiyet duygusunun sınandığı bir dönemi yansıtıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

