Adanaspor'da büyük tehlike: İlk haftadan ortaya çıktı

Adanaspor'da büyük tehlike: İlk haftadan ortaya çıktı
Yayınlanma:
Kulüp tarihini en zor günlerini geçiren Adanaspor'da büyük bir belirsizlik yaşanırken Akdeniz temsilcisi ilk haftadan aldığı 6-0'lık yenilgiyle kara bir tablo çiziyor.

Adanaspor sıkıntılı günler geçirirken Akdeniz ekibi FIFA’dan aldığı üç ayrı transfer yasağını hala kaldıramamış durumda ve bu belirsizlik hem sahaya hem de camiaya ciddi şekilde yansıyor.
TFF 2. Lig'de sezonun açılış maçında Isparta 32 SK karşısına altyapı oyuncularıyla çıkan Adanaspor, sahadan 6-0’lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Transfer yasağı dosyaları hala çözüme kavuşmadı. Bu belirsizlik nedeniyle sezon başı antrenmana çıkan bazı oyuncular kampı terk etti.

BAŞKAN GÖLELİ BİLMECESİ

Başkan Ergin Göleli, yasağın kaldırılacağı yönünde açıklamalar yapsa da somut bir gelişme yaşanmadı ve camiada umutlar giderek tükeniyor.

2024/12/18/adanasporun-yeni-baskani-ergin-goleli-475180-140508.jpg
Engin Göleli'den ilginç tavır

Göleli, kulübün devri konusunda kesin bir tavır sergiliyor, “Devretme niyetim yok, ama isteyene kapı açık” diyerek kulübü sahiplenmeye devam ediyor. Göleli’nin daha önce verdiği sözlerin tutulmaması, güven krizini derinleştirmiş durumda.

MALİ SIKINTILAR

Mali sorunlar, hacizli otobüs, kampı terk eden oyuncular ve profesyonel yönetim eksikliği gibi problemler kulübü uçuruma sürüklüyor.

Taraftar grubu Turbeyler, artık tek çıkış yolunun kulübün devri olduğunu savunuyor ve yönetimle bağlarını kopardıklarını açıkça ifade ediyor.

Adanaspor’un geleceği, başkanın tutumu ve transfer yasağının çözülüp çözülmeyeceği gibi konular hâlâ belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ise sabırla değil, artık çaresizlikle bekliyor.

Kaynak:Küçük Saat

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Spor
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Fenerbahçe 2. torbada
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Fenerbahçe 2. torbada