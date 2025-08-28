Adanaspor'da büyük tehlike: İlk haftadan ortaya çıktı

Adanaspor sıkıntılı günler geçirirken Akdeniz ekibi FIFA’dan aldığı üç ayrı transfer yasağını hala kaldıramamış durumda ve bu belirsizlik hem sahaya hem de camiaya ciddi şekilde yansıyor.

TFF 2. Lig'de sezonun açılış maçında Isparta 32 SK karşısına altyapı oyuncularıyla çıkan Adanaspor, sahadan 6-0’lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Transfer yasağı dosyaları hala çözüme kavuşmadı. Bu belirsizlik nedeniyle sezon başı antrenmana çıkan bazı oyuncular kampı terk etti.

BAŞKAN GÖLELİ BİLMECESİ

Başkan Ergin Göleli, yasağın kaldırılacağı yönünde açıklamalar yapsa da somut bir gelişme yaşanmadı ve camiada umutlar giderek tükeniyor.

Engin Göleli'den ilginç tavır

Göleli, kulübün devri konusunda kesin bir tavır sergiliyor, “Devretme niyetim yok, ama isteyene kapı açık” diyerek kulübü sahiplenmeye devam ediyor. Göleli’nin daha önce verdiği sözlerin tutulmaması, güven krizini derinleştirmiş durumda.

MALİ SIKINTILAR

Mali sorunlar, hacizli otobüs, kampı terk eden oyuncular ve profesyonel yönetim eksikliği gibi problemler kulübü uçuruma sürüklüyor.

Taraftar grubu Turbeyler, artık tek çıkış yolunun kulübün devri olduğunu savunuyor ve yönetimle bağlarını kopardıklarını açıkça ifade ediyor.

Adanaspor’un geleceği, başkanın tutumu ve transfer yasağının çözülüp çözülmeyeceği gibi konular hâlâ belirsizliğini koruyor. Taraftarlar ise sabırla değil, artık çaresizlikle bekliyor.