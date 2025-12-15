Adanaspor taraftarı sokağa indi

Yayınlanma:
Adanaspor taraftarları, kulübün mali ve sportif krizine dikkat çekmek için yürüyüş düzenleyerek kent yöneticilerine çağrıda bulundu. Akdeniz temsilcisinin taraftarı son çare olarak sokağa indi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Adanaspor, yaşadığı mali ve sportif sıkıntılar nedeniyle taraftarlarını harekete geçirdi. İnönü Parkı’ndan Atatürk Parkı’na yürüyen turuncu-beyazlı taraftarlar, yaptıkları basın açıklamasıyla kentin önde gelen isimlerine seslenerek kulübün yalnız bırakılmamasını istedi.

DUYARSIZLIĞI YÜZE VURMAYA GELDİK

Taraftar grubu Turbeyler’in lideri Selahattin Baynal, Atatürk Parkı’nda yaptığı açıklamada Adanaspor’un yalnız bırakıldığını belirterek, “Bugün burada Adana şehrinin en büyük marka değerinin yok olmasına karşı ses yükseltmeye geldik. Bu şehrin duyarsızlığını yüzüne vurmaya geldik” ifadelerini kullandı.

adana.webp

ADANA HAVALİMANININ KAPATILMASI

Basın açıklamasında, Adana’nın yıllar içinde yaşadığı kayıplara dikkat çekildi. Kamu kurumlarının bölge müdürlüklerinin şehirden ayrılması, konteyner liman projesinin iptali ve Adana Havalimanı’nın kapatılması gibi süreçlerde sessiz kalındığı vurgulandı. Taraftarlar, ezeli rakip Adana Demirspor’un geçmişte yaşadığı sıkıntılara da atıfta bulundu.

"DİLSİZ KALMAYIN"

Adanaspor’un görece düşük borç yüküne rağmen hızla uçuruma sürüklendiği belirtilen açıklamada, kentteki mülki idareciler ve bürokratların sessizliği eleştirildi. “Adanaspor yok olurken, Adana’nın mülki amirleri ve bürokratları kör, sağır ve dilsiz kalmaktadır” denildi.

DESTEK İSTEDİLER

Taraftarlar, Ömer Çelik, Devlet Bahçeli, Burhanettin Bulut ve Adana Valisi başta olmak üzere kentin önde gelen isimlerine seslenerek, “Bu kuyuda bizi yalnız bırakmayın. Adana’nın en büyük değeri Adanaspor’u kaderine terk etmeyin. Sesimiz olun” sözleriyle destek talep etti.

