Adanaspor 150 TL'yi ödeyemedi

Adanaspor’da mali kriz gün geçtikçe kötü bir hal alıyor.

71 yıllık köklü kulüp, en küçük giderleri bile ödeyemez hale geldi.

Fenerbahçe'de ıslıklanan Talisca'dan olay paylaşım

150 TL’Yİ ÖDEYEMEDİ

5 Ocak Gazetesi’nde yer alan habere göre; Adanaspor’un X üzerindeki resmi hesabının ‘mavi tik’i kaldırıldı.

Ücreti sadece 150 TL olan bu doğrulama işaretinin yenilememesi, kulübün ekonomik tablosunun geldiği noktayı gözler önüne serdi.

TARAFTARLAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Yönetimin, bu miktarı karşılamak adına herhangi bir girişimde bulunmaması turuncu-beyazlı camiada hayal kırıklığını daha da büyüttü. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda kulübün bu kadar zor bir sürece sürüklenmesini üzücü ve utanç verici olarak nitelendirildi.

Türk futbolunun 71 yıllık köklü kulüplerinden biri olan Adanaspor’un bu duruma gelmesi camiada derin bir üzüntü yaratırken, çözümün kulübün devredilmesinde olduğu yönündeki düşünce öne çıktı.

TARAFTARLAR KULÜBÜN AYAĞA KALKMASINI İSTİYOR

Taraftarlar, yeni bir yapılanma ile Adanaspor’un yeniden ayağa kalkmasını umut ediyor.