Adana Demirspor 4 gol yedi

Adana Demirspor 4 gol yedi
Yayınlanma:
1. Lig'de Adana Demirspor, Bandırmaspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu ve 3. maçında da galibiyet alamadı.

Bandırmaspor ve Adana Demirspor, 1. Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Tanque, 33. dakikada Bacuna, 58. dakikada Messaoudi ve 86. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti.

ADANA DEMİRSPOR GALİBİYETE HASRET

Adana Demirspor, 1. Lig'de çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

BANDIRMASPOR'DAN İLK GALİBİYET

Bandırmaspor ise 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bandırma ekibi, puanını 4'e yükseltmeyi başardı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmettullah Berişbek, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Dk. 87 Enes Aydın), NDongala (Dk. 80 Emirhan Acar), Bacuna, Mulumba (Dk. 79 Cem Türkmen), Messaoudi (Dk. 79 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Tanque (Dk. 71 Samake)

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Arda Yıldız, Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 87 Kayra Saygan), Caner Kaban, Barış Timur (Dk. 61 Gökdeniz Tunç), Enes Erol, Ozan Demirbağ, Sefa Gülay (Dk. 87 Mert Menemencioğlu)

Goller: Dk. 26 Tanque, Dk. 33 Bacuna, Dk. 58 Messaoudi, Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ali Arda Yıldız, Dk. 49 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 88 Samake (Bandırmaspor)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Deniz Çoban: Penaltı verilmeliydi
Deniz Çoban: Penaltı verilmeliydi
Sinan Engin Kayserispor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin Kayserispor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu
Mourinho: Burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi
Mourinho: Burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi