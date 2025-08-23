Adana Demirspor 4 gol yedi
Bandırmaspor ve Adana Demirspor, 1. Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Tanque, 33. dakikada Bacuna, 58. dakikada Messaoudi ve 86. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti.
ADANA DEMİRSPOR GALİBİYETE HASRET
Adana Demirspor, 1. Lig'de çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.
BANDIRMASPOR'DAN İLK GALİBİYET
Bandırmaspor ise 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Bandırma ekibi, puanını 4'e yükseltmeyi başardı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmettullah Berişbek, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Dk. 87 Enes Aydın), NDongala (Dk. 80 Emirhan Acar), Bacuna, Mulumba (Dk. 79 Cem Türkmen), Messaoudi (Dk. 79 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Tanque (Dk. 71 Samake)
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Arda Yıldız, Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 87 Kayra Saygan), Caner Kaban, Barış Timur (Dk. 61 Gökdeniz Tunç), Enes Erol, Ozan Demirbağ, Sefa Gülay (Dk. 87 Mert Menemencioğlu)
Goller: Dk. 26 Tanque, Dk. 33 Bacuna, Dk. 58 Messaoudi, Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Ali Arda Yıldız, Dk. 49 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 88 Samake (Bandırmaspor)
Kaynak:Haber Merkezi / AA