Acun Ilıcalı'yı sarsan olay: Yumruk yumruğa birbirine girdiler
NK Maribor antrenmanında kavga çıktı. Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasındaki kavgada bir yumruk da teknik direktör Radomir Djalovic'e isabet etti. Karadağlı teknik adam takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu NK Maribor ile ilgili şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.

ANTRENMANDA KAVGA ÇIKTI

Sloven basınında yer alan haberlere göre Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasında antrenmanda kavga çıktı.

YUMRUK TEKNİK DİREKTÖRE GELDİ

Teknik direktör Radomir Djalovic’in kavgayı ayırmak için araya girdiği ancak yumruklardan birisinin kendisine isabet ettiği belirtildi.

radomir-djalovic.jpg
Radomir Djalovic

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Takımın başına sadece 15 gün önce gelen Karadağlı teknik direktörün yaşananları büyük bir saygısızlık olarak gördüğü ve takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Sadettin Saran dayanamadı: Apar topar tesislere gittiSadettin Saran dayanamadı: Apar topar tesislere gitti

İKİ MAÇINI DA KAZANDI

Sloven ekibinin başında ligde henüz 2 maça çıkan Radomir Djalovic iki maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

PUAN DURUMU

Geride kalan 9 haftada 17 puan toplamayı başaran NK Maribor, Celje’nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

