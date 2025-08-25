Acun Ilıcalı ve Beşiktaş anlaştı

Yayınlanma:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Beşiktaş'tan transfer için anlaşma sağladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City, Süper Lig'den kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

SÜPER LİG'DEN 3 İSMİ KADROSUNA KATTI

Süper Lig'den Enis Destan, David Akintola ve John Lundstram'ı renklerine bağlayan İngiliz ekibi, bir transfer daha gerçekleştirecek.

amir-hadziahmetovic-zor-bir-zeminde-ve-havada-oynadik-705x400.jpg

HULL CITY BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Hull City, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Amir, daha sonra Beşiktaş'a geri dönmüştü.

BU SEZON İSTEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI

28 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, bu sezon Beşiktaş'ta istediği süreleri almakta zorlandı.

Bu sezon Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's maçlarında süre alan Boşnak oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

