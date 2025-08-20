Acun Ilıcalı Serdal Adalı'dan gelecek yanıtı bekliyor

Acun Ilıcalı Serdal Adalı'dan gelecek yanıtı bekliyor
Yayınlanma:
Hull City, Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic'in peşinde. Gözler Acun Ilıcalı ile Serdal Adalı'ya çevrildi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, transfer döneminin son günlerinde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna katmak isteyen Hull City, Beşiktaş’a kiralama teklifinde bulundu.

SERDAL ADALI KARAR VERECEK

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Amir Hadziahmetovic kararlığı sürüyor. Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin, İngiliz kulübün teklifini kısa süre içinde değerlendirmesi ve nihai kararını açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, kadro yapılanmasını şekillendirirken ayrılacak oyuncular konusunda da netleşmeye başladı.

amir-hadziahmetovic.webp

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi.
Orta sahada görev yapan oyuncu, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli futbolcu, Bosna-Hersek Milli Takımı’nda da 30 kez forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
İsviçre'de kazanan çıkmadı: Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Beşiktaş tur şansını rövanşa bıraktı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup