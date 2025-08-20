Acun Ilıcalı Serdal Adalı'dan gelecek yanıtı bekliyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, transfer döneminin son günlerinde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna katmak isteyen Hull City, Beşiktaş’a kiralama teklifinde bulundu.

SERDAL ADALI KARAR VERECEK

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Amir Hadziahmetovic kararlığı sürüyor. Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin, İngiliz kulübün teklifini kısa süre içinde değerlendirmesi ve nihai kararını açıklaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, kadro yapılanmasını şekillendirirken ayrılacak oyuncular konusunda da netleşmeye başladı.

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Amir Hadziahmetovic, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giydi.

Orta sahada görev yapan oyuncu, bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Deneyimli futbolcu, Bosna-Hersek Milli Takımı’nda da 30 kez forma giydi.