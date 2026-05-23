Acun Ilıcalı 300 milyon euroluk dev finali şifresiz yayınlayacak

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan takım adını Premier Lig’e yazdıracak.

300 MİLYON EUROLUK FİNAL ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Wembley Stadyumu’nda oynanacak kritik final TSİ 17.30’da başlayacak. 300 milyon euro değerindeki mücadele TV 8’den şifresiz olarak yayınlanacak.

SOUTHAMPTON FİNALDEN MEN EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde yaşananlar mücadeleyi son yılların en tartışmalı finali haline getirdi. Yarı final turunda Southampton, Middlesbrough’u elemeyi başarsa da rakibinin antrenmanını gizlice kaydettiği için ceza aldı.

ACUN ILICALI KARARA İTİRAZ ETTİ

Lig yönetimi, Southampton’ı finalden men ederek Middlesbrough’un yükseldiğini duyurdu. Karara itiraz eden Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı doğrudan Premier Lig’e yükselmeleri gerektiğini vurguladı.