Aboubakar Süper Lig'e dönüyor: Afrika basını açıkladı

Süper Lig’in yeni temsilcisi Kocaelispor, transfer piyasasında ses getirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Afrika basınında yer alan haberlere göre, Kocaelispor Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile ciddi şekilde ilgileniyor.

33 yaşındaki tecrübeli forvetin, Kocaelispor ile yürüttüğü görüşmelerin ileri aşamaya geçtiği belirtiliyor. Son olarak Hatayspor forması giyen Aboubakar, Mayıs ayından bu yana kulüpsüz durumda. Bu gelişme, yıldız oyuncunun Türkiye’ye dönüş ihtimalini güçlendiriyor.

Aboubakar, Beşiktaş taraftarının sevgilisi olmıuştu

Afrika basını yıldız golcünün Kocaelispor'la anlaşmak üzere olduğunu yazarken imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı ifade edildi.

Transfer sürecinin önündeki en büyük engelin ise Aboubakar’ın yüksek maaş beklentisi olduğu vurgulandı. Kocaelispor’un, bütçe dengelerini gözeterek bu talebi karşılayıp karşılayamayacağı merak konusu. Kulüp kaynaklarından henüz resmi bir açıklama gelmezken Afrika basını transferin yakın zaman geçekleşeceğini yazdı.

Aboubakar kimdir?

Yaş: 33

Ülkesi: Kamerun

Son Kulüp: Hatayspor

Kariyerinde oynadığı takımlar: Porto, Beşiktaş, Al Nassr, Hatayspor

Öne çıkan özellikleri: Güçlü fizik, bitirici vuruşlar, tecrübe

Aboubakar’ın Süper Lig’e olası dönüşü, hem Kocaelispor’un hücum hattına büyük katkı sağlayacak hem de ligin marka değerini katkı sunacak. Taraftarlar, bu transferin gerçekleşmesi halinde tribünlerde yeniden Aboubakar tezahüratlarını duymaya hazırlanıyor.