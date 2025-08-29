Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe mesajı geldi

Jose Mourinho’nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için yaşanan hareketlilik, kulüp gündemini adeta kilitledi.

Sarı - Lacivertli camiada hem yönetim hem de futbolcular arasında farklı isimler öne çıkarken, Abdullah Avcı’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Daha önce iki kez Başkan Ali Koç’a sunum yaptığını açıklayan Abdullah Avcı, sosyal medya baskısı nedeniyle göreve gelemediğini iddia etmişti.

Fotospor'un haberine göre Abdullah Avcı'dan ilk hamle geldi. Habere göre Avcı'nı bu kez doğrudan mesaj göndererek, “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya hazırım” diyerek adaylığını güçlü bir şekilde ortaya koyduğu ifade edildi.

İsmail Kartal ve Abdullah Avcı en büyük 2 aday

İSMAİL KARTAL DA GÜNDEMDE

Kulüp içinde ise İsmail Kartal ismi yeniden gündemde. Özellikle İrfan Can Kahveci başta olmak üzere bazı futbolcuların Kartal’ın geri dönmesini istediği belirtiliyor. Yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de daha önce olduğu gibi Kartal’ın göreve getirilmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

VOLKAN DEMİREL

Volkan Demirel de adaylar arasında yer alıyor. Fenerbahçe’nin efsane kalecisi, teknik direktörlük kariyerinde Karagümrük ve Hatayspor gibi takımlarda gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Ancak bazı yöneticiler, sürecin daha geniş bir aday havuzuyla değerlendirilmesini istiyor.