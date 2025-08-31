Abdülkerim Durmaz Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE MOURINHO'SUZ ÇIKACAK
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırması sonrası ilk maçına çıkacak.
Takımın başında antrenör Zeki Murat Göle olacak.
FENERBAHÇE'NİN 4 PUANI BULUNUYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile 0-0 berabere kaldı ve Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek 4 puan topladı.
Kanarya'nın Alanyaspor ile oynayacağı maç Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GALİBİYETİ YOK
Başkent ekibi, Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybetti ve yükselişe geçmek istiyor.
Samsunspor ve Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Gençlerbirliği, Antalyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.
ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ
Abdülkerim Durmaz, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçına dair tahminde bulundu.
Durmaz, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni yeneceğini ifade etti.