Abdülkerim Durmaz Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE MOURINHO'SUZ ÇIKACAK

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırması sonrası ilk maçına çıkacak.

Takımın başında antrenör Zeki Murat Göle olacak.

FENERBAHÇE'NİN 4 PUANI BULUNUYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile 0-0 berabere kaldı ve Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek 4 puan topladı.

Kanarya'nın Alanyaspor ile oynayacağı maç Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GALİBİYETİ YOK

Başkent ekibi, Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kaybetti ve yükselişe geçmek istiyor.

Samsunspor ve Gaziantep FK'ya 2-1 kaybeden Gençlerbirliği, Antalyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçına dair tahminde bulundu.

Durmaz, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni yeneceğini ifade etti.