Abdülkerim Durmaz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağını açıkladı

Galatasaray'da gündem transfer ve Şampiyonlar Ligi ünlü yorumcu Abdülkerim Durmaz Sarı Kırmızılıların performansını değerlendirerek analizlerde bulundu.

Vole yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın transfer gündemindeki isimler Yves Bissouma ve Manuel Akanji hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
Durmaz, Sarı - Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki şansını da masaya yatırdı.

Durmaz, orta sahada Lemina’nın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara değinerek yerine konuşulan Yves Bissouma’nın Galatasaray’a katılması durumunda Torreira’nın daha geride konumlanacağını belirtti. Ancak bu değişikliğin takımın oyun yapısında “çok büyük fark yaratmayacağını” vurguladı.

"ÖNDE BASMAYI SEVİYOR"

Savunma hattı için adı geçen Manuel Akanji hakkında ise oldukça olumlu konuşan Durmaz, “Türkiye Ligi’nin üstü bir stoper. Önde basmayı seviyor. Davinson Sanchez efekti verir” diyerek Akanji’nin Galatasaray’a ciddi katkı sağlayabileceğini ifade etti.

manuel-akanji.webp

DEVLER LİGİ TAHMİNİ: İLK 24

Durmaz, Galatasaray’ın sezona iyi başladığını ancak Karagümrük karşısındaki ilk 45 dakikayı eleştirerek istikrara vurgu yaptı.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasına girilmesi gerektiğini belirten yorumcu, “Play-off’da PSG, Bayern Münih gibi takımlara elenirsen kimse bir şey demez ama Lazio ve Marsilya’ya elenirsen eleştiri alırsın” dedi.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞANSI

İstatistiksel oranlara bakıldığında Galatasaray’ın kupayı kazanma ihtimali yüzde 0.5 civarında, yani 200’de 1 olarak hesaplanıyor. Bu oran, Bayern Münih (yüzde 5.5) ve Manchester City (yüzde 2.7) gibi favorilerin gerisinde. Yine de grup aşamasında alınan kritik galibiyetler, Galatasaray’ın sürpriz yapma potansiyelini artırıyor.

