Abdülkerim Durmaz Galatasaray'ın nasıl başarısız sayılacağını açıkladı

Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor’a konuk olacak Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılılara dair konuşan Abdülkerim Durmaz, Manuel Akanji iddialarına değindi.

“ÇOK FAYDALI OLUR”

Abdülkerim Durmaz açıklamasında "Manuel Akanji, Galatasaray'a gelirse çok faydalı olur. Kendisini Manchester City kariyerinden önce de tanıyordum. İsviçre Milli Takımı'nda büyük fark yaratıyordu. Türkiye Ligi'nin üstü bir stoper. Önde basmayı seviyor. Davinson Sanchez efekti verir” dedi.

“ELEŞTİRİ ALIRSIN"

UEFA Şampiyonlar Ligi için de konuşan Abdülkerim Durmaz, "Galatasaray sezona iyi başladı. Tek olumsuz nokta Karagümrük karşısında ilk 45 dakika iyi oynamadı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın başarılı olması adına ilk 24'e girmesi gerek. Play-off'da PSG, Bayern Münih gibi takımlara elenirsen kimse bir şey demez ama Lazio ve Marsilya'ya elenirsen eleştiri alırsın” sözlerini sarf etti.