Abdülkerim Durmaz Galatasaray Trabzonspor derbisinin sonucunu duyurdu

Süper Lig’in 11. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Aydın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

“BENCE GALATASARAY KAZANACAK”

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, maçın sonucunu da tahmin etti.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan olay rapor

Abdülkerim Durmaz açıklamasında "Maçın favorisi Galatasaray. Bence Galatasaray kazanacak. Çünkü daha formda ve kaliteli oyunculara sahipler. Büyük bir sürpriz olmazsa Trabzonspor kazanamaz. Evet haftalardır kazanıyorlar ama çok pozisyon veriyorlar. Onana'nın ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle İstanbul'da oynanan müsabakalarda Galatasaray'ın şansı tutuyor. Ben böyle mistik olaylara da dikkat ederim" sözlerini sarf etti.