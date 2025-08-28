Abdülkerim Durmaz Galatasaray Çaykur Rizespor maçının sonucunu duyurdu

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Çaykur Rizespor maçının sonucunu duyurdu
Yayınlanma:
Süper Lig'de kayıpsız yoluna devam eden Galatasaray 4'te 4 peşinde. Abdülkerim Durmaz Rizespor maçının sonucunu tahminde bulundu.

Süper Lig’e fırtına gibi başlayan Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Rams Park’ta oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezona 4’te 4 ile başlama hedefinde. Cumartesi akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports yayınlayacak.

Galatasaray, ilk üç haftada Gaziantep FK, Karagümrük ve Kayserispor’u farklı skorlarla mağlup ederek liderlik koltuğuna yerleşti. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Rizespor karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

RİZESPOR İDDİALI

Çaykur Rizespor cephesinde ise teknik direktör İlhan Palut, maçın zorluk derecesine dikkat çekerek “Ayağı yere basan bir oyunla mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu. Rize temsilcisi, Galatasaray karşısında puan çıkarmanın yollarını arıyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Süper Lig’in 4. haftasına dair tahminlerini paylaştı.

abdulkerim-durmaz.jpg
Abdülkerim Durmaz'ın tahminleri

Deneyimli yorumcu, Galatasaray’ın Rizespor karşısında galip geleceğini öngörürken, diğer maçlar için şu tahminlerde bulundu:

Gençlerbirliği – Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır.

Trabzonspor – Samsunspor: Trabzonspor kazanır.

Alanyaspor – Beşiktaş: Beşiktaş kazanır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Spor
Türk futbolunun acı gerçeği: Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz
Türk futbolunun acı gerçeği: Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz
Isabella Haak'ın azmi takımını kurtaramadı
Isabella Haak'ın azmi takımını kurtaramadı