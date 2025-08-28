Abdülkerim Durmaz Galatasaray Çaykur Rizespor maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig’e fırtına gibi başlayan Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Rams Park’ta oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezona 4’te 4 ile başlama hedefinde. Cumartesi akşamı saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports yayınlayacak.

Galatasaray, ilk üç haftada Gaziantep FK, Karagümrük ve Kayserispor’u farklı skorlarla mağlup ederek liderlik koltuğuna yerleşti. Teknik direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Rizespor karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

RİZESPOR İDDİALI

Çaykur Rizespor cephesinde ise teknik direktör İlhan Palut, maçın zorluk derecesine dikkat çekerek “Ayağı yere basan bir oyunla mücadele edeceğiz” açıklamasında bulundu. Rize temsilcisi, Galatasaray karşısında puan çıkarmanın yollarını arıyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Beyaz TV yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Süper Lig’in 4. haftasına dair tahminlerini paylaştı.

Abdülkerim Durmaz'ın tahminleri

Deneyimli yorumcu, Galatasaray’ın Rizespor karşısında galip geleceğini öngörürken, diğer maçlar için şu tahminlerde bulundu:

Gençlerbirliği – Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır.

Trabzonspor – Samsunspor: Trabzonspor kazanır.

Alanyaspor – Beşiktaş: Beşiktaş kazanır.