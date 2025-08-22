Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Kocaelispor maçının sonucunu duyurdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe - Kocaelispor maçına dair konuşan Abdülkerim Durmaz, sarı-lacivertlilerin galip geleceğini ifade etti.
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 23 Ağustos Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.30'da başlayacak.
MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK
Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) kararıyla karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Candaş Elbil üstlenecek.
"FENERBAHÇE KAZANIR"
Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, maçın sonucunu tahmin etti. Durmaz açıklamasında Fenerbahçe'nin galip geleceğini dile getirdi.
KOCAELİSPOR İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ
İlk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından ise 1 puanla ayrıldı. Henüz puan alamayan Kocaelispor ise 15. sırada yer alıyor.
PORTEKİZ'E GİDECEKLER
Hafta içerisinde Benfica'yı konuk eden Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de rövanş maçına çıkacak.