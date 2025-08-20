Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Benfica maçının sonucunu açıkladı

Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Benfica maçının sonucunu açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasına dair konuşan Abdülkerim Durmaz, maçın berabere biteceğini dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Benfica ile kozlarını paylaşacak.

20 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 22.00’de başlayacak.

DANIEL SIEBERT DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek.

Kritik mücadeleye artık saatler kalırken eski futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz değerlendirmelerde bulundu.

“BERABERE BİTER”

Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz tarafların karşılaşmadan beraberlikle ayrılacağını dile getirdi.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio de Luz’da oynanacak. Karşılaşma yine saat 22.00’de başlayacak. Temsilcimiz eşleşmeden galip ayrılan taraf olması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

