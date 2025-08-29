Abdülkerim Durmaz Barış Alper Yılmaz'a kötü haberi verdi

Yayınlanma:
Barış Alper Yılmaz'a dair konuşan Abdülkerim Durmaz, oyuncuya gelecek tepkilere dair konuştu.

Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi devam ediyor.

Neom SC transferinin reddedilmesi sonrası yönetimle arası gerilen Barış Alper Yılmaz antrenmanlara çıkmaya başlasa da oynayıp oynamayacağı belli değil.

dlkfggfd.jpg
Barış Alper Yılmaz
​​​​​​

“TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİR

Barış Alper Yılmaz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, "Eğer Barış Alper Yılmaz özür dilemezse ve kötü oynamaya başlarsa taraftar tarafından tepki alır. Bu iş paraya ve karaktere bakar. Bazen hayata dair şeyleri de incelemek lazım. Belki Barış Alper servetine servet katmak istiyor veya burada devam etmek istiyor. Saygı duymak lazım. Gidene de kalana da saygı duymak gerek. Bu yüzden ben Barış'ı tu kaka yapmıyorum. Fakat fikir belirtenler taraf tutuyor ya Barış'ı ya da Galatasaray'ı savunuyor. Kimse iç mevzuyu bilmiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

