Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün Kerem Aktürkoğlu'nu sildi

Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı ve milli futbolcu sarı-lacivertli takıma transfer olacak.

GALATASARAY PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Kerem Aktürkoğlu, anlaşma sağlanması sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı.

Bu gelişme sonrası, Galatasaray'da birlikte forma giydikleri Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram'da takipten çıktı.

Kerem Aktürkoğlu ise iki futbolcuyu da takip etmeyi sürdürüyor.

Kerem ile yakın dostlukları olduğu bilinen Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün hareketi sosyal medyada gündem oldu.

''KULÜBEDEN İZLESİN'' PAYLAŞIMINI DA SİLDİ

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maç sonrası Yunus Akgün'ün paylaşımına, Mert Hakan Yandaş'ı kastederek attığı ''Kulübeden izlesin'' yorumunu da sildi.

Milli futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.