Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün Kerem Aktürkoğlu'nu sildi

Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün Kerem Aktürkoğlu'nu sildi
Yayınlanma:
Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, Fenerbahçe'ye transfer olacak Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı ve milli futbolcu sarı-lacivertli takıma transfer olacak.

GALATASARAY PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Kerem Aktürkoğlu, anlaşma sağlanması sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımlarını kaldırdı.

Bu gelişme sonrası, Galatasaray'da birlikte forma giydikleri Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram'da takipten çıktı.

Kerem Aktürkoğlu ise iki futbolcuyu da takip etmeyi sürdürüyor.

Kerem ile yakın dostlukları olduğu bilinen Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'ün hareketi sosyal medyada gündem oldu.

''KULÜBEDEN İZLESİN'' PAYLAŞIMINI DA SİLDİ

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maç sonrası Yunus Akgün'ün paylaşımına, Mert Hakan Yandaş'ı kastederek attığı ''Kulübeden izlesin'' yorumunu da sildi.

Milli futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelip Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
Spor
İzmir'de kazanan çıkmadı
İzmir'de kazanan çıkmadı
İsmail Kartal'dan ilk açıklama
İsmail Kartal'dan ilk açıklama