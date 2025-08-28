Isabella Haak'ın azmi takımını kurtaramadı

Isabella Haak, Türkiye'de de yakından tanınan ünlü bir voleybol yıldızı.

2019-2022 yılları arasında Sultanlar Ligi'nde VakıfBank forması giyen İsveçli oyuncu daha sonra İtalya'nın Imoco Volley takımına transfer oldu.

Haak'ın kartvizinde şu başarıları yer alıyor:;

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü (VakıfBank)

2020-21 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu (VakıfBank)

2020-21 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği (VakıfBank)

2021 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası Şampiyonluk (VakıfBank)

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu (VakıfBank)

2021-22 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (VakıfBank)

2021-22 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu (VakıfBank)

2022 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu (Imoco Volley)

2023-24 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (Imoco Volley)

2024 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu (Imoco Volley)

2024-25 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (Imoco Volley)

İSVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDA HÜSRAN

Isabella Haak, kulüplerdeki başarısında milli takımında da gösteriyor ama bu yeterli olmuyor.

İsveç, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Isabella Haak'ın müthiş performansına rağmen grubunda 1 galibiyet, 2 yenilgiyle elendi.

İsabella Haak, yenildikleri Hollanda maçında 31, Tayland karşılaşmasında da 25 sayıya imza attı. 3-1 kazandıkları Mısır maçında ise tam 39 sayı yaptı.

Toplamda 95 sayıya ulaşan Isabella Haak, takımında adeta yalnız kaldı ve şampiyonada erkenden tribüne çıktı.