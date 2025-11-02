A Milli takımdan tarihi zafer

Ay Yıldızlılar Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni yenerek tarihi bir zafere imza attılar.

Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu’nda oynanan rövanş maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 35-19 mağlup ederek 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde ikinci tura yükseldi. Milliler, ilk maçta elde ettikleri avantajı rövanşta da sürdürerek etkileyici bir performans sergiledi.

İLK YARIDA FARK OLDU

İlk yarıda milliler, 22-10’luk üstünlükle soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Türkiye, savunmada disiplinli, hücumda ise etkili bir oyun ortaya koydu.

Maç sonunda 35-19’luk skorla galip gelen milliler, Avrupa elemelerinde bir üst aşamaya geçmeyi başardı.

ELAZIĞ'DA COŞKULU DESTEK

Elazığlı hentbolseverler salonu tamamen doldurarak A Milli Takım’a büyük moral verdi. Tribünlerdeki coşku, oyuncuların sahadaki enerjisine yansıdı ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Bu galibiyet, Türkiye hentbolunun yükselen ivmesini bir kez daha gösterdi. A Milli Takım, 2027 Dünya Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyor.