A Milli Takım'da değişiklik: Kadrodan çıkarıldı

Türkiye'nin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

Ümit Milli Takım'dan 2 isim kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.



Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.