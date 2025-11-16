A Milli Takım'da değişiklik: Kadrodan çıkarıldı

Yayınlanma:
A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı ve yerine 2 isim dahil edildi.

Türkiye'nin kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

Ümit Milli Takım'dan 2 isim kadroya dahil edildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

3. SIRAYA YÜKSELDİ

A Milli Takım formasıyla 22. golünü Bulgaristan karşısında atan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da en fazla gol atanlar sıralamasında 22 golle 3. sıradaki Tuncay Şanlı'yı yakaladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

