A Milli Takım kadrosu açıklandı: Galatasaray'ın yıldızı tepki gösterdi
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu duyruldu.
Maç takvimi:
4 Eylül: Gürcistan – Türkiye (Tiflis, Boris Paichadze Ulusal Stadı)
7 Eylül: Türkiye – İspanya (Konya, MEDAŞ Büyükşehir Stadı)
Kadro karşılaştırması:
Mevki / Türkiye - İspanya
Kaleci: Uğurcan, Mert, Altay, Berke / Unai Simon, Raya, Remiro
Defans: Merih, Çağlar, Ferdi, Zeki, Abdülkerim, Mert / Carvajal, Le Normand, Huijsen, Grimaldo, Cucurella
Orta Saha: Hakan, Orkun, Salih, İsmail, Kaan, Demir Ege / Rodri, Zubimendi, Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz
Forvet: Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper, Can Uzun, Yunus / Morata, Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Dani Olmo
Öne çıkan oyuncular:
Türkiye:
Arda Güler: Real Madrid’deki çıkışıyla dikkat çekiyor. İspanya’ya karşı ekstra motivasyonla oynayabilir.
Hakan Çalhanoğlu: Orta sahada liderlik rolü üstlenecek.
Kenan Yıldız: Juventus’ta gelişimini sürdürüyor, hücumda sürpriz yaratabilir.
İspanya:
Lamine Yamal: Barcelona’nın genç yıldızı, birebirde etkili.
Rodri: Manchester City’nin beyni, oyunun temposunu belirliyor.
Morata: Tecrübeli golcü, Türkiye savunmasına karşı kilit rol oynayabilir.
GÜNAY'DAN TEPKİ
Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri için açıkladığı kadroda yer almamasının ardından sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli file bekçisi, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
Geriye yaslanıp gözlem yapmayı öğren. Her şey bir tepki gerektirmez.
Bu sözler, milli takım tercihlerine yönelik bir sitem olarak yorumlandı. Günay, daha önce yaptığı açıklamalarda da milli takımda yer almayı arzu ettiğini belirtmiş, ancak kararın teknik heyete ait olduğunu vurgulamıştı. Günay Güvenç’in bu paylaşımı, futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden olurken, bazı taraftarlar oyuncunun performansının milli formayı hak ettiğini savundu.