A Milli Takım kadrosu açıklandı: Galatasaray'ın yıldızı tepki gösterdi

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosu duyruldu.

Maç takvimi:

4 Eylül: Gürcistan – Türkiye (Tiflis, Boris Paichadze Ulusal Stadı)

7 Eylül: Türkiye – İspanya (Konya, MEDAŞ Büyükşehir Stadı)

İşte Milli Takım kadrosu

Kadro karşılaştırması:

Mevki / Türkiye - İspanya

Kaleci: Uğurcan, Mert, Altay, Berke / Unai Simon, Raya, Remiro

Defans: Merih, Çağlar, Ferdi, Zeki, Abdülkerim, Mert / Carvajal, Le Normand, Huijsen, Grimaldo, Cucurella

Orta Saha: Hakan, Orkun, Salih, İsmail, Kaan, Demir Ege / Rodri, Zubimendi, Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz

Forvet: Arda, Kenan, Kerem, Barış Alper, Can Uzun, Yunus / Morata, Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Dani Olmo

Öne çıkan oyuncular:

Türkiye:

Arda Güler: Real Madrid’deki çıkışıyla dikkat çekiyor. İspanya’ya karşı ekstra motivasyonla oynayabilir.

Hakan Çalhanoğlu: Orta sahada liderlik rolü üstlenecek.

Kenan Yıldız: Juventus’ta gelişimini sürdürüyor, hücumda sürpriz yaratabilir.

İspanya:

Lamine Yamal: Barcelona’nın genç yıldızı, birebirde etkili.

Rodri: Manchester City’nin beyni, oyunun temposunu belirliyor.

Morata: Tecrübeli golcü, Türkiye savunmasına karşı kilit rol oynayabilir.

GÜNAY'DAN TEPKİ

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri için açıkladığı kadroda yer almamasının ardından sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Günay Güvenç tepki gösterdi

Tecrübeli file bekçisi, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

Geriye yaslanıp gözlem yapmayı öğren. Her şey bir tepki gerektirmez.

Günay'ın sosyal medya paylaşımı

Bu sözler, milli takım tercihlerine yönelik bir sitem olarak yorumlandı. Günay, daha önce yaptığı açıklamalarda da milli takımda yer almayı arzu ettiğini belirtmiş, ancak kararın teknik heyete ait olduğunu vurgulamıştı. Günay Güvenç’in bu paylaşımı, futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden olurken, bazı taraftarlar oyuncunun performansının milli formayı hak ettiğini savundu.