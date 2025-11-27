A Milli Takım Arnavutluk maçına hazır

Yayınlanma:
Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Arnavutluk ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin Ferencvaros maçı ilk 11'i belli olduFenerbahçe'nin Ferencvaros maçı ilk 11'i belli oldu

KEZBAN TAĞ KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-yıldızlılarda milli oyuncu Kezban Tağ, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Oyuncunun çekilen MR'ı sonrası sağ hamstring kas yaralanması yaşadığı tespit edildi.

Kezban Tağ'ın yerine 23 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Selin Cemal kadroya çağrıldı.

MİLLİ TAKIMIN MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, yarın Arnavutluk ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

