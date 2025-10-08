800 nüfuslu balıkçı köyünün takımı 1. lig şampiyonu oluyor

İsveç'te 800 nüfusu olan balıkçı köyü Hallevik'in takımı 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 4 hafta kala ilk şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

Baltık Denizi kıyısındaki köyün takımı lig maçında 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında mücadele edecek. Bu maçı kazanması halinde de şampiyonluğu garantileyecek.

16 takımın yer aldığı ligde Mjallby, 26 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 63 puan toplarken, bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Hammarby'in 11 puan önünde bulunuyor.

Mjallby'e şampiyonluk için son 4 maçta 1 galibiyet yetecek. Lig ikincisi Hammarby'nin bir sonraki lig maçında galibiyet alamaması durumunda da yine şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK KEZ AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

1939 yılında kurulan kulüp, ilk kez 1980 yılında boy gösterdiği İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da toplamda 13 sezon mücadele etti.

Mjallby, şampiyon olması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.