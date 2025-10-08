800 nüfuslu balıkçı köyünün takımı 1. lig şampiyonu oluyor

800 nüfuslu balıkçı köyünün takımı 1. lig şampiyonu oluyor
Yayınlanma:
İsveç'in 800 kişilik köy takımı Mjallby, 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında galibiyet alması durumunda ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek.

İsveç'te 800 nüfusu olan balıkçı köyü Hallevik'in takımı 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 4 hafta kala ilk şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor.

Baltık Denizi kıyısındaki köyün takımı lig maçında 20 Ekim'de Göteborg deplasmanında mücadele edecek. Bu maçı kazanması halinde de şampiyonluğu garantileyecek.

16 takımın yer aldığı ligde Mjallby, 26 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 63 puan toplarken, bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Hammarby'in 11 puan önünde bulunuyor.

whatsapp-image-2025-10-08-at-12-48-15.jpeg

Mjallby'e şampiyonluk için son 4 maçta 1 galibiyet yetecek. Lig ikincisi Hammarby'nin bir sonraki lig maçında galibiyet alamaması durumunda da yine şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK KEZ AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

1939 yılında kurulan kulüp, ilk kez 1980 yılında boy gösterdiği İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da toplamda 13 sezon mücadele etti.

Mjallby, şampiyon olması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Spor
Mourinho'nun tazminatı açıklandı
Mourinho'nun tazminatı açıklandı
Dursun Özbek canlı yayın sırasında çok sinirlendi: Galatasaraylı olamaz
Dursun Özbek canlı yayın sırasında çok sinirlendi: Galatasaraylı olamaz
Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi
Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi