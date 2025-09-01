8-1'lik Amedspor hezimeti sonrası başkan istifa etti

8-1'lik Amedspor hezimeti sonrası başkan istifa etti
Yayınlanma:
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak, TFF 1. Lig'in 4. haftasında evinde Amedspor'a 8-1 kaybedilen maçın ardından istifa ettiğini duyurdu.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetleri konuk eden Adana Demirspor, karşılaşmadan 8-1 mağlup ayrıldı.

8-1'LİK SKOR SONRASI İSTİFA ETTİ

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, karşılaşmadan birkaç saat sonra görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını açıklayan Durak, şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler. Adana Demirspor Kulübü Başkanlığı görevimden büyük bir onurla, sevgiyle ve sonsuz bir minnet duygusuyla ayrılıyorum.

Bu süreçte bir kulüpten öte, bir aileye; bir şehrin ruhunu taşıyan, mavi-lacivert yüreklerin birleştiği büyük bir camiaya hizmet etmenin tarifsiz mutluluğunu yaşadım.

Adana Demirspor'un her zaferinde, her zorlukta, her gözyaşında kalbim bu arma için attı. Birlikte ter döktüğümüz, gecesini gündüzüne katan bu büyük emeği geçen tüm personelimize ve her zaman bana destek olan Sayın Murat Sancak'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Her deplasmanda yanımızda, her tribünde gururla, her durumda dimdik ayakta duran Demirspor taraftarına teşekkür ediyorum"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

