79 yıllık kulüp ligden çekildiğini açıkladı

Hatay temsilcisi Reyhanlıspor daha fazla dayanamadı. 1949 yılında kurulan kulüp ligden çekildiğini kamuoyuna duyurdu.

Hatay depremi sonrası bir türlü toparlanamayan ve destek bulamayan Reyhanlıspor 2025-2026 sezonunda lige katılmama kararı aldı. Hatay futbolu için oldukça sarsıcı bu gelişme kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bölgesel amatör ligde mücadele eden Reyhanlıspor'un bu kararı futbol dünyasında da üzüntüyle karşılandı.

Kulüpten yapılan açıklamada destek bulunamadığı ve mevcut imkanlarla daha fazla kulübün dayanamayacağına dikkat çekildi.

reyhanli-002.png
İşte resmi açıklama
reyhanli1.png
Karar böyle duyuruldu

Yetersiz destek: Reyhanlıspor yönetimi, ilçedeki iş insanları, STK’lar ve kurumların yeterli katkıyı sunmamasını gerekçe göstererek A takımın bu sezon sahaya çıkmayacağını duyurdu.

Belediye Başkanı’nın tavrı: Onursal Başkan Ahmet Salman Yumuşak’ın kararı doğrultusunda kulüp, altyapıya odaklanacak ve A takım faaliyetlerini askıya alacak.

Tarihi miras: 79 yıllık geçmişiyle Reyhanlıspor, sadece bir spor kulübü değil; aynı zamanda Reyhanlı’nın sosyal dokusunun bir parçası. Bu nedenle alınan karar, duygusal bir kırılma da yaratıyor.

Kulüp yönetimi, yaptığı açıklamada şu güçlü ifadeleri kullandı:

Kimse Reyhanlıspor’dan üstün değildir.
Reyhanlıspor, zamanı geldiğinde küllerinden yeniden doğacak...

Bu sözler, kulübün geçici bir geri çekilme sürecinde olduğunu ve gelecekte yeniden sahalara dönme hedefi taşıdığını gösteriyor.

Yönetim, taraftarlardan ve Reyhanlı halkından anlayış ve destek bekliyor. Bu süreçte kulübün yeniden yapılanması ve altyapıya yönelmesi, uzun vadeli bir yatırım olarak görülüyor.

