75 milyonluk kaleci için yeni plan: Porto masada

Porto’da kaleci Diogo Costa ile ilgili belirsizlik sürüyor. Portekiz basınından O Jogo’nun haberine göre, kulüp 26 yaşındaki file bekçisine yeni bir teklif sundu ancak taraflar henüz anlaşmaya varamadı.

Porto, Costa’nın 2027’de sona erecek mevcut kontratını 2030’a kadar uzatmak istiyor. Yeni sözleşmeyle birlikte milli kaleciyi takımın en çok kazanan oyuncularından biri yapmayı planlayan yönetim, ayrıca Costa’nın kontratında yer alan 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini daha düşük bir seviyeye çekmeye de sıcak bakıyor.

İLK GÜNDEM SÖZLEŞME UZATMA

Kulüp, milli aranın ardından Costa ve temsilcisiyle yeniden masaya oturacak. Porto yönetimi, sözleşme uzatma sürecini öncelikli gündem maddesi haline getirmiş durumda.

AVRUPA'NIN EN DİKKAT ÇEKEN KALECİSİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen Diogo Costa, Porto formasıyla sergilediği performansla Avrupa’nın en dikkat çeken kalecilerinden biri konumunda.