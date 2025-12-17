TFF 1. Lig’de 2025-26 sezonu Sakaryaspor adına sancılı geçmeye devam ediyor.

Yönetim krizinin ardından futbolcuların alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA’ya başvuruları sürüyor.

Sezon başından itibaren peşinat ve maaşlarını alamayan birçok futbolcu çözümü TFF’ye başvurmakta buldu.

Daha önce Burak Altıparmak, Sadık Çiftpınar, Burak Çoban ve Göktuğ Baytekin federasyona başvurmuştu.

Medyabar'ın haberine göre son olarak Eren Erdoğan, Oğuzhan Açıl ve Serkan Yavuz da alacakları için TFF’ye başvurdu.

İŞTE İSİM İSİM TFF'YE BAŞVURAN FUTBOLCULAR:

Burak Altıparmak

Sadık Çiftpınar

Burak Çoban

Göktuğ Baytekin

Eren Erdoğan

Oğuzhan Açıl

Serkan Yavuz

ENKAZ 35 MİLYON OLDU

Bu isimlerle birlikte Sakaryaspor’da TFF’deki toplam dosya sayısı 7’ye çıktı. Edinilen bilgilere göre futbolcuların alacaklarının toplam maliyeti yaklaşık 35 milyon TL.

Devletin tüm kanalları devreye sokuldu

FIFA'DAKİ DOSYALAR DA CABASI

Sakaryaspor’un yalnızca TFF’de değil, FIFA nezdinde de dosyaları bulunuyor. Atanas Kabov, Ognjen Ozegovic, Nicolas N’Koulou ve Rayane Aabid’in alacakları için FIFA’ya başvurduğu öğrenildi.

KALICI TRANSFER YASAĞINDAN DÖNÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın devreye girmesiyle yabancı futbolcuların ödemeleri yapılmış ve olası bir kalıcı transfer yasağının önüne geçilmişti. Ancak yerli futbolcuların başvuruları, kulüpte krizin devam ettiğini gösteriyor.