7 futbolcu peş peşe TFF'nin yolunu tuttu: 35 milyonluk enkaz
Yayınlanma:
Sakaryaspor’da kriz büyüyor! 7 futbolcu TFF’ye başvururken kulüpte yaşananlar deprem etkisi yarattı. Yeşil - Siyahlılarda alacaklarını tahsil edemeyen 7 futbolcu TFF’nin yolunu tuttu. Dosyaların toplam maliyeti 35 milyon TL’ye ulaştı.

TFF 1. Lig’de 2025-26 sezonu Sakaryaspor adına sancılı geçmeye devam ediyor.
Yönetim krizinin ardından futbolcuların alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve FIFA’ya başvuruları sürüyor.
Sezon başından itibaren peşinat ve maaşlarını alamayan birçok futbolcu çözümü TFF’ye başvurmakta buldu.
Daha önce Burak Altıparmak, Sadık Çiftpınar, Burak Çoban ve Göktuğ Baytekin federasyona başvurmuştu.
Medyabar'ın haberine göre son olarak Eren Erdoğan, Oğuzhan Açıl ve Serkan Yavuz da alacakları için TFF’ye başvurdu.

sakarya-001.webp

İŞTE İSİM İSİM TFF'YE BAŞVURAN FUTBOLCULAR:

Burak Altıparmak
Sadık Çiftpınar
Burak Çoban
Göktuğ Baytekin
Eren Erdoğan
Oğuzhan Açıl
Serkan Yavuz

ENKAZ 35 MİLYON OLDU

Bu isimlerle birlikte Sakaryaspor’da TFF’deki toplam dosya sayısı 7’ye çıktı. Edinilen bilgilere göre futbolcuların alacaklarının toplam maliyeti yaklaşık 35 milyon TL.

Bahis soruşturması sonrası üst lige çıkmayı talep ettiler: Devletin tüm kanalları devreye sokulduDevletin tüm kanalları devreye sokuldu

FIFA'DAKİ DOSYALAR DA CABASI

Sakaryaspor’un yalnızca TFF’de değil, FIFA nezdinde de dosyaları bulunuyor. Atanas Kabov, Ognjen Ozegovic, Nicolas N’Koulou ve Rayane Aabid’in alacakları için FIFA’ya başvurduğu öğrenildi.

sakarya1.webp

KALICI TRANSFER YASAĞINDAN DÖNÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın devreye girmesiyle yabancı futbolcuların ödemeleri yapılmış ve olası bir kalıcı transfer yasağının önüne geçilmişti. Ancak yerli futbolcuların başvuruları, kulüpte krizin devam ettiğini gösteriyor.

