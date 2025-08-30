5 gollü maçın galibi Gaziantep FK

Yayınlanma:
Süper Lig'de Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Kasımpaşa ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadele, Gaziantep FK'nin 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Gaziantep FK'nin gollerini 13. dakikada Melih Kabasakal, 30. dakikada Lungoyi ve 74. dakikada Arda Kızıldağ attı.

Kasımpaşa'nın golleri 70. dakikada Gueye ve 87. dakikada penaltıdan Hajradinovic ile geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa, galibiyet hasretini sürdürdü ve oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Gaziantep FK ise puanını 6'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde penaltı noktasının hizasında hafif sol çaprazda bulunan Melih Kabasakal'ın gelişine yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Ben Ouanes'in içeriye yerden yaptığı ortada Fall, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

30. dakikada Gaziantep FK ikinci golü buldu. Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın oynadığı uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Lungoyi, önce ceza sahası dışında rakip file bekçisi Gianniotis'i geçti. Oyuncu, daha sonra ceza sahasına sol çaprazdan girip açısını düzelterek topu Szalai'nin kapattığı açıdan ağlara gönderdi: 0-2.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

