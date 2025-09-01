5.7 milyon yorum boşa gitti: Sancho'nun yeni adresi belli oldu

Yayınlanma:
Beşiktaş taraftarının milyonlarca yorum yaparak takıma çağırdığı Jadon Sancho'nun yeni adresi netleşti.

Beşiktaş, bir süredir Manchester United forması giyen Jadon Sancho'nun durumunu takip ediyordu.

5.7 MİLYON YORUM BOŞA GİTTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, İngiliz oyuncu için kampanya başlatmış ve Instagram'daki son gönderisini yorum yağmuruna tutmuştu.

Sancho'nun gönderisine 5.7 milyon yorum yapılmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jadon Sancho, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olacak.

Aston Villa'nın oyuncuyu kiralayacağı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

GEÇEN SEZON CHELSEA'DE OYNADI

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

BÜYÜK TAKIMLARDA BOY GÖSTERDİ

Piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester United ve Chelsea'de oynadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

