39 kilometrelik maratonda zafere kulaç attı

Hatay'da düzenlenen 5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu’nu tamamlayan Elif Berke, kupa ve madalya ile ödüllendirildi.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü’nün düzenlediği maratonun ardından İskenderun Millet Parkı’ndaki sosyal tesiste ödül töreni yapıldı.

14 SAAT YÜZDÜ

Elif Berke, Adana'nın Yumurtalık ilçesi ile Hatay'ın İskenderun ilçesi arasındaki yaklaşık 39 kilometrelik mesafeyi 14 saat 5 dakika 33 saniye 13 salisede yüzerek tamamladı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Selami Vanlı, maratonun geleneksel hâle geldiğini belirtti. Vanlı, "Ülkemizin lacivert renkli kristal berraklığındaki sularını inşallah bundan sonraki yıllarda da hep beraber tüm dünyaya tanıtma gayreti içinde olacağız." dedi.

Maratonu başarıyla tamamlayan tek sporcu olan Elif Berke, "gururlu" olduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti.