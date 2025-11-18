38 yaşında paylaşılamıyor: Transfer teklifleri yağıyor

Yıllarca Real Madrid'te oynadıktan sonra 3 sezon önce Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi hayalini kurduğunu belirterek, Avrupa'dan transfer teklifleri aldığını açıkladı.

Benzema, İspanyol basınından AS'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu an için burada çok mutluyum. Oyunculardan, taraftarlardan, teknik direktörden, burada çalışan herkesten çok fazla sevgi görüyorum. Real Madrid maçlarını izliyorum, Şampiyonlar Ligi'ni izliyorum ve hayal kuruyorum. Şampiyonlar Ligi büyülü bir yer.

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Aralık ayında 38 yaşına gireceğim. Kendimi iki yıl daha futbol oynarken görüyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım, çok çalışıyorum ve futboldan keyif alıyorum. Ligdeki futbol seviyesinin giderek daha iyiye gittiğini düşünüyorum. Ne olacağını, kulübün ne düşündüğünü göreceğiz.

Avrupa'dan teklifler aldığım doğru. Her şeyi düşünmeli, akıllıca seçmeli ve kendimi nerede rahat hissettiğime bakmalıyım. Burada kendimi iyi hissettiğimi ve herkesten sevgi gördüğümü unutmamalıyım. Ama göreceğiz. Benden bir şeyler istiyorlar, ben de onlara bir şeyler veriyorum. Her şey yüzde elli, ama yine de bazı şeyler var. Altı ay boyunca futbolu veya yarışmayı bırakmayacağım."

2026 yaz transfer döneminde transfer olduğu Al Ittihad formasıyla 71 maça çıkan Karim Benzema, 43 gol ve 17 asiste imza attı.