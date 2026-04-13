2'de 1 hoca değişikliği felakete sürükledi: 14 maçtır kazanamayan asırlık kulüp düşme hattına indi

Sık sık teknik direktör değiştirmek kuruluşu bir asrı aşan koskoca kulübü felakete sürükledi. 2'de 1 hoca değiştiren İngiltere'nin köklü takımı Tottenham Hotspur, üst üste 14. maçını da kazanamadı ve Premier Lig'de düşme hattına indi.

1882'de kurulan Tottenham, kötü başladığı sezonda ilk olarak Thomas Frank'ın görevine son verdi. Ardından Igor Tudor işbaşına geldi. Tudor da kötü gidişi durduramayınca bu kez de Roberto De Zerbi iş başına getirildi.



Tottenham, De Zerbi yönetiminde ilk maçına Sunderland deplasmanında çıktı. Ancak yine kazanamadı. Sunderland, 61. dakikada Nordi Mukiele'nin golüyle maçı 1-0 kazandı.



Tottenham, Premier Lig'deki son galibiyetini 28 Aralık'ta Crystal Palace deplasmanında 1-0'la almıştı. Londra ekibinin galibiyet hasreti 14 maça çıktı.

SONDAN 3. SIRADA

Tottenham, Sunderland yenilgisiyle ligde düşme hattına indi.

18. sırada bulunan Londra ekibinin 30 puanı bulunuyor. Düşme hattının bir basamak üstündeki 17. sırada yer alan West Ham ise 32 puanda.

Premier Lig'de 19. Burnley'in 20, 20. Wolves'in 17 puanı var.

Premier Lig'de sezon 6 hafta sonra tamamlanacak. Tottenham, bu hafta kendi sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.