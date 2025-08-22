24 Ağustos Pazar günü Ankara'da kapanacak yollar belli oldu

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkılarıyla, 78 Event organizasyonuyla yerli ve yabancı yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında Ankara’nın çeşitli bulvar ve caddelerinde geçici yol kapanışları uygulanacak.

Kapanacak yolların bilgisi

Yarış 24 Ağustos Pazar sabahı 08:00’de Bilkent Center önünden start alacak ve 12.30 itibarıyla tüm parkurlar trafiğe açılacak.

Kapanacak Yollar:

- Bilkent Center (Start)

- 1597. Cadde

- 1598. Cadde

- Bilkent 2 Kavşağı

- Angora Bulvarı

- Hacettepe B Tıp Kampüs Yolu

- Sakıp Sabancı Bulvarı

- Anadolu Bulvarı

- 1071 Malazgirt Bulvarı

- Kabil Caddesi

- Çetin Emeç Bulvarı

- Mesnevi Caddesi

- Hoşdere Caddesi

Simon Bolivar Caddesi

- Turan Güneş Bulvarı

- İncek Şehit Savcı M. Selim Kiraz Bulvarı

- Bağlar Caddesi

- Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı

- Seyfi Saltoğlu Bulvarı

- Turgut Özal Bulvarı

- Tulumtaş

- Halaçlı

- Koparan

- Eğlence Caddesi

- Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı (dönüş)

- Angora Bulvarı (dönüş)

- Bilkent 2 Kavşağı (dönüş)

- 1597-1 Sokak

- 1597. Cadde (Finish)

Kritik noktalar:

- Simon Bolivar-Turan güneş bağlantısı : En geç 09.30 açılacak

- Şehit Savcı M. Selim Kiraz Bulvarı- Vista alışveriş merkezi kavşağı: En geç 10.50 açılacak

- Tulumtaş – Koparan Girişi : En geç 11.50 açılacak

Trafik Düzenlemeleri

Belirtilen güzergâhlarda yarış süresince araç trafiğine izin verilmeyecek.

Alternatif güzergâhların kullanılması tavsiye edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve organizasyon ekibi, güvenli geçiş için tüm kavşak ve bağlantı yollarında yönlendirme sağlayacak.