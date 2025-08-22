24 Ağustos Pazar günü Ankara'da kapanacak yollar belli oldu

24 Ağustos Pazar günü Ankara'da kapanacak yollar belli oldu
Yayınlanma:
Türkiye’nin en prestijli amatör yol bisikleti yarışlarından Maximum Gran Fondo Başkent, 24 Ağustos 2025 Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek. Hangi yolların kapanacağı belli oldu.

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkılarıyla, 78 Event organizasyonuyla yerli ve yabancı yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında Ankara’nın çeşitli bulvar ve caddelerinde geçici yol kapanışları uygulanacak.

maximum-gran-fondo-bisiklet-yarisi-24-agustos-pazar-gunu-kapanacak-yollar-bilgisi.jpg
Kapanacak yolların bilgisi

Yarış 24 Ağustos Pazar sabahı 08:00’de Bilkent Center önünden start alacak ve 12.30 itibarıyla tüm parkurlar trafiğe açılacak.

Kapanacak Yollar:

- Bilkent Center (Start)

- 1597. Cadde

- 1598. Cadde

- Bilkent 2 Kavşağı

- Angora Bulvarı

- Hacettepe B Tıp Kampüs Yolu

- Sakıp Sabancı Bulvarı

- Anadolu Bulvarı

- 1071 Malazgirt Bulvarı

- Kabil Caddesi

- Çetin Emeç Bulvarı

- Mesnevi Caddesi

- Hoşdere Caddesi

Simon Bolivar Caddesi

- Turan Güneş Bulvarı

- İncek Şehit Savcı M. Selim Kiraz Bulvarı

- Bağlar Caddesi

- Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı

- Seyfi Saltoğlu Bulvarı

- Turgut Özal Bulvarı

- Tulumtaş

- Halaçlı

- Koparan

- Eğlence Caddesi

- Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı (dönüş)

- Angora Bulvarı (dönüş)

- Bilkent 2 Kavşağı (dönüş)

- 1597-1 Sokak

- 1597. Cadde (Finish)

Kritik noktalar:

- Simon Bolivar-Turan güneş bağlantısı : En geç 09.30 açılacak

- Şehit Savcı M. Selim Kiraz Bulvarı- Vista alışveriş merkezi kavşağı: En geç 10.50 açılacak

- Tulumtaş – Koparan Girişi : En geç 11.50 açılacak

Trafik Düzenlemeleri

Belirtilen güzergâhlarda yarış süresince araç trafiğine izin verilmeyecek.

Alternatif güzergâhların kullanılması tavsiye edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve organizasyon ekibi, güvenli geçiş için tüm kavşak ve bağlantı yollarında yönlendirme sağlayacak.

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Spor
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar