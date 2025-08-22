2.26'lık NBA yıldızı 4. Lig takımıyla anlaştı

Bir dönem NBA’de oynayan 2.26 metre boyundaki Pavel Podkolzin, 40 yaşında futbola adım attı.

SANTRFOR OLARAK TRANSFER OLDU

Rusya 4. Lig ekibi Amkal, Podkolzin’i santrfor olarak transfer etti.

İLK 11’DE BAŞLADI

Podkolzin, Amkal’ın Rusya Kupası’nda Kaluga’ya karşı oynadığı maçta ilk 11’de forma giydi.

Mücadele, 1-0’lık Amkal üstünlüğü ile tamamlandı.

KULÜPTEN PAYLAŞIM YAPILDI

Kulübün sosyal medya hesabı, Podkolzin’in takımıyla çıktığı ilk maçtan fotoğraflar paylaştı.

Podkolzin’in sahaya çıkıp futbol oynaması, boyunun dikkat çekici uzunluğu sayesinde alışılmadık görüntüler ortaya çıkardı.

NBA KARİYERİ

2004 NBA Draftı’nda Dallas Mavericks tarafından ilk tur 21. sıradan seçilen Podkolzin, ligde yalnızca 6 maçta forma giyebildi. Basketbol kariyeri boyunca ise özellikle Khimki olmak üzere Rusya’daki pek çok takımın kadrosunda yer aldı.